Грузия страдает от лесных пожаров

9 января, 2021, 11:39

По состоянию на утро субботы, 9 января 2021 года, очаги лесных пожаров зафиксированы в шести различных местностях Грузии

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД страны в течение ночи вела мониторинг за активными ячейками возгораний, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

По информации ведомства, ночью зафиксировано два новых очага пожаров - один в Имерети, а второй - в Самегрело, в районе села Балда Мартвильского муниципалитета, недалеко от того места, где два дня назад пожарные потушили пожар. Начавшиеся с ночи работы по тушению нового очага все еще продолжаются.

Еще один очаг пожара зафиксирован в селе Доберазени и два в селе Скура муниципатитета Цаленджиха. Оба очага уже локализованы.

Пожар также локализован в ущелье Ркони в муниципатитете Каспи региона Шида Картли. К очагам пожара подведена вода, ведутся работы по тушению огня.

Ночью новый очаг возгорания зафиксирован в селе Вакиси Сачхерского муниципатитету региона Имерети. Горит травяной покров лиственного леса. Вблизи огня нет населенных пунктов. На месте мобилизованы пожарные расчеты.

В настоящее время к тушению лесных и полевых пожаров по всей стране задействовано до 500 пожарных-спасателей.

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД призывает население воздержаться от сжигания травы на полях и пашни. В Западной Грузии сейчас установилась сухая ветреная погода, что мешает пожарным бороться с огнем.

"Сжигание травы на полях и пахотных землях может вызвать распространение пожаров как на доме, так и на лесные массивы", - отметили в ведомстве.

Сегодня в Тбилиси - 6 градусов тепла, в понедельник будет 12 градусов.

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