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Бой Ломаченко против Лопеса признан лучшим поединком года


фото: BoxingScene
Бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса признан лучшим поединком 2020 года по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN в Instagram.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей 18 октября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

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