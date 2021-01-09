Бой Ломаченко против Лопеса признан лучшим поединком года
9 января, 2021, 16:31
Бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса признан лучшим поединком 2020 года по версии ESPN
Об этом сообщает ESPN в Instagram.
Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей 18 октября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
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- Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 года.
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