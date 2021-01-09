Белорусский офицер, который "слил" приказ подорвать Шеремета, готов прибыть в Украину

9 января, 2021, 09:37

Отставной офицер из спецподразделения "Алмаз" Министерства внутренних дел Республики Беларусь Игорь Макар, который от имени оппозиционного "Народного трибунала Беларуси" обнародовал аудиозапись тайного совещания в кабинете главы белорусского КГБ в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, озвучил свои дальнейшие планы

Об этом Макар рассказал белорусскому телевизионному каналу Белсат, передает Еспресо.TV .

Прежде всего он собирается посетить Киев, где офицер соглашается давать показания по делу покушения на Шеремета.

Также Макар рассчитывает на то, что соответствующее уголовное дело будет открыто в России, ведь на момент проведения упомянутого совещания, то есть на 2012 год, Шеремет жил в РФ. Там же продолжает находиться еще одна живая мишень из обнародованного списка. Речь идет о политологе Андрее Суздальцеве.

"Я бы очень хотел, чтобы Российская Федерация очень сильно отреагировала на эти публикации, прекратила любую поддержку Александра Лукашенко и этого диктаторского режима, и, конечно, открыла нам глаза на преступление, которое произошло с Павлом Шереметом", - сказал Макар.

Однако, Россия вряд ли решится начать подобные расследования, отмечает телеканал.

Чего нельзя сказать о Германии, где находятся остальные три лица, физическое устранение которых также планировалось Зайцевым по полученным им распоряжением от Лукашенко: это бывший командир бригады спецназа полковник Владимир Бородач, антикоррупционер Вячеслав Дудкин и бывший начальником СИЗО №1 полковник Олегом Алкаев .

Справка

Белорусский след в убийстве Шеремета украинскими следователями ранее серьезно не изучали.

4 января 2021 года авторитетный брюссельский портал EUObserver обнародовал запись совещания под председательством Зайцева, которое имело место 2012 года. Продолжительность записи - более 20 мин.

"Вот по Шеремету нужно сработать ... Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы этой крысы ... ни рук, ни ног не соберут", - говорит человек с голосом, похожим на голос Зайцева.

По предварительным данным, смета спецоперации составляла $ 1,5 .

Эту запись EUObserver получил от Игоря Макара.

Также он на YouTube.

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После выхода публикации Национальная полиция Украины, которая расследует убийство Шеремета в Киеве, через Службу внешней разведки получила файл Макара.

В настоящее время проводится экспертиза этого звука.

В полиции добавили, что полученная новая информация о "белорусском следе" относится исключительно к заказчикам убийства журналиста.

Исполнителями, напомним, считаются украинский врач-волонтер Юлия Кузьменко и военыые Андрей Антоненко и Яна Дугар.

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