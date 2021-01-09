9 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, у населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Водяного, на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Среди украинских воинов боевых потерь нет.
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