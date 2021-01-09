 
РУСУКР
live
Espreso.tvОперація об'єднаних сил9 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

9 января на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
9 января на Донбассе российские оккупационные войска совершили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, у населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного, на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать