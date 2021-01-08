В возрасте 73 лет умерла "Гукс" с "Полицейской академии" Марион Рэмси

8 января, 2021, 11:36

Агент звезды "Полицейской академии" отметил, что актриса умерла в своем доме в Лос-Анджелесе от болезни

Об этом сообщает ВВС.

Марион Рэмси умерла в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг утром.

Агент заявил, что Рамси недавно заболела, но не указал на что.

Рамси обожали поклонники за то, что она изобразила офицера Лаверн Хукс в "Полицейской академии".

Она также прославилась на Бродвее, снявшись в постановке 1978 "Эйби!", Биографическом мюзикле про знаменитого джазового пианиста Эйби Блейка.

"Ее страсть выступать и делиться своим сердцем с миром была огромной", - отметили в Роджер Пол Инк.

"Марион несла с собой доброту и проникновенное свет, мгновенно заполняло комнату после ее прибытия. Помрачение ее света уже чувствуют те, кто ее знал. Мы будем за ней скучать и всегда будем любить ее", - добавили в компании, которая представляла ее интересы.