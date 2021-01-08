В Украине с сегодняшнего дня введен локдаун

8 января, 2021, 08:10

С 8 января по решению правительства вводятся дополнительные ограничения в Украине сроком на 17 дней

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новые ограничения после Рождества продлятся в течении 17 дней до 25 января.

Локдаун коснется сфер торговли и услуг, а именно - работы кафе и ресторанов, проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Напомним, в период с 8-го по 25 января при соблюдении необходимых санитарных норм разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых не менее 60% площади занимают следующие товары:

продукты питания;

средства гигиены, медицинские товары и лекарства;

бытовая химия;

ветпрепараты, корма для животных;

средства связи;

семена и средства защиты растений;

пресса

Работу кафе и ресторанов, а также магазинов с другими категорий товаров разрешено только на вынос.

Парикмахерским и салонам красоты на период ограничений разрешается обслуживать клиентов только по предварительной записи, не дожидаясь внутри помещения.

Не будут ограничиваться автомобильное, автобусное, железнодорожное, авиационное сообщение внутри страны и международные рейсы. Общественный транспорт продолжит работать в режиме ограничений "оранжевой" зоны. Количество пассажиров в салоне транспортного средства не должна превышать количество мест для сидения. Обязательное использование масок.

Гостиничные комплексы продолжат работать во время жесткого карантина, но с ограничениями. В частности, запрещается посещение спортзалов, бассейнов на территории отелей. Зоны общественного питания будут работать только во время завтрака - с 06:00 до 11:00, в остальные часы возможно только питание на заказ в номер.

С 8 по 25 января разрешается деятельность горнолыжных курортов. Однако заведения общественного питания на их территории должны быть закрыты, а также запрещена продажа алкогольных напитков.

Финансовые учреждения, операторы почтовой связи и аптеки будут работать по обычному графику.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо