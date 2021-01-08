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Espreso.tvОбществоВ "Киевском метрополитене" не исключают закрытия станций во время карантина

В "Киевском метрополитене" не исключают закрытия станций во время карантина

По словам коммунального перевозчика, некоторые станции будут закрывать "на вход" во избежание скопления пассажиров во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме", - пояснили в ведомстве, но заметили, что некоторые станции могут ограничивать вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мер.

 

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