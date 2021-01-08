В пользу России: Литва обвинила в шпионаже двух своих граждан

8 января, 2021, 19:25

В Литве прокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении двух граждан страны, которые обвиняются в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает BNS .

Как отмечается, обвиняемые не знакомы друг с другом и их действия различаются, но данные предварительного расследования позволяют предположить, что они были привлечены к преступлениям против литовского государства одним человеком - сотрудником Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.

Так, следователи установили, что он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Сотрудник Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене заявила, что это то же досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Как отмечает издание, весной сообщалось о задержании члена Клайпедского городского совета Эллы Андреевой. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене информировала, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугас Туникайтису.

Туникайтис проживает на границе с Калининградской областью РФ, в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

По данным следствия, обвиняемые должны были фотографировать определенные объекты, собирать информацию об определенных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, покупать и передавать определенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта прошлого года. Сейчас они находятся под стражей до суда. Они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет за шпионаж.

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