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Espreso.tvОперація об'єднаних силУтром 8 января россияне 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе, - штаб

Утром 8 января россияне 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе, - штаб

За утро 8 января враг 4 раза нарушил режим прекращения огня под Водяным, украинские военные открыли ответный огонь

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета на Приазовье вблизи Водяного.

В пресс-центра отметили, что украинские военные ответили на обстрел врага.

Сообщается, что ни один украинский защитник не пострадал.

  • Напомним, за сутки 7 января россияне 5 раз обстреляли позиции украинских защитников под Авдеевкой, Хутором Вильным, Луганским и Попасной
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