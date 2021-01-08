Утром 8 января россияне 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе, - штаб
8 января, 2021, 09:15
За утро 8 января враг 4 раза нарушил режим прекращения огня под Водяным, украинские военные открыли ответный огонь
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета на Приазовье вблизи Водяного.
В пресс-центра отметили, что украинские военные ответили на обстрел врага.
Сообщается, что ни один украинский защитник не пострадал.
- Напомним, за сутки 7 января россияне 5 раз обстреляли позиции украинских защитников под Авдеевкой, Хутором Вильным, Луганским и Попасной