Утром 8 января россияне 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе, - штаб

8 января, 2021, 09:15

За утро 8 января враг 4 раза нарушил режим прекращения огня под Водяным, украинские военные открыли ответный огонь

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета на Приазовье вблизи Водяного.

В пресс-центра отметили, что украинские военные ответили на обстрел врага.

Сообщается, что ни один украинский защитник не пострадал.