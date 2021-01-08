Украли фото и сломали прожектор: в Умани вандалы повредили стелу погибшим участникам АТО

8 января, 2021, 20:09

В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе участникам антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.

Так, 8 января со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев и сломан прожектор для подсветки Обелиска Славы.

По факту совершенного общественной организацией "семей участников АТО "Родина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлено заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.

Очередной акт вандализма в Умани. Сегодня ночью со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев ... Опубликовано Исполком Уманской городского совета Четверг, 7 января 2021 г.

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