Украли фото и сломали прожектор: в Умани вандалы повредили стелу погибшим участникам АТО
8 января, 2021, 20:09
В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе участникам антитеррористической операции
Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.
Так, 8 января со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев и сломан прожектор для подсветки Обелиска Славы.
По факту совершенного общественной организацией "семей участников АТО "Родина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлено заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.
Очередной акт вандализма в Умани. Сегодня ночью со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев ...Опубликовано Исполком Уманской городского совета Четверг, 7 января 2021 г.
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