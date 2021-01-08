Степанов: за сутки на COVID заболело 5676 человек выздоровели - 5131

8 января, 2021, 08:59

7 января в Украине больше новых случаев зарегистрировали в г.. Киеве и Николаевской области

Об этом министр здравоохранения Максим Cтепанов написал в Facebook.

По его словам, на Рождество в Украине обнаружили 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 166 детей и 179 медиков.Министр отметил, что в больницы госпитализировали 2 тыс. 402 человека.

Также он рассказал о 83 смертях от коронавируса на Рождество.

Максим Степанов привел цифры в 5 тыс. 131 выздоровевших в сутки за 7 января.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях", - добавил министр.