Степанов: В Украине коронавирусом стали чаще болеть дети и молодежь

8 января, 2021, 16:05

В последнее время в Украине наблюдается увеличение случаев, когда COVID-19 болеют дети и молодежь

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга 8 января.

"Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирусом, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет", - отметил министр.

По его словам, такую ситуацию МЗ наблюдает по территории всей Украины.

Степанов также добавил, что локдаун, который начал действовать в Украине 8 января, совпадает с инкубационным периодом коронавируса у тех, кто мог инфицироваться на новогодне-рождественские праздники.

Напомним, на Рождество в Украине обнаружили 5676 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

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