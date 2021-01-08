Религиозный лидер Ирана запретил ввоз в страну британской или американской вакцин от COVID-19

8 января, 2021, 15:04

8 января верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи запретил импорт вакцин из США или Великобритании

Об этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в видеообращении по иранскому телевидению, передает Интерфакс-Украина.

"Импорт вакцин США и Великобритании в страну запрещен. Я говорил об этом власти и говорю сейчас об этом публично", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

Он заявил, что если бы США изобрели действительно эффективную вакцину от COVID-19, то не пострадали бы так сильно от пандемии коронавируса.

"Если бы американцы могли разработать вакцину, они не подверглись бы такому фиаско в борьбе с коронавирусом в их собственной стране", - подчеркнул Хаменеи.

В то же время, отмечается, что в Иране в конце декабря стартовали клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 собственного производства.

Сейчас, по оценкам Института Хопкинса страна считается наиболее эпидемиологически неблагоприятной на Ближнем Востоке по противодействию вирусу. С начала пандемии там обнаружили более 1,2 млн заражений COVID-19, более 55,9 тыс. инфицированных умерли.

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