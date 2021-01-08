"Не входит в перечень продуктов": Минобороны опровергло информацию о российском картофельное пюре для военных ВСУ

8 января, 2021, 21:25

В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о том, что украинских военных кормят картофельным пюре российского производства

Об этом говорится на странице оборонного ведомства в Facebook.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всей объявленной ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и прочее ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что с 2021 питание всего личного состава ВСУ организовано с использованием каталога продуктов питания.

"Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований. Он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавляют, что, несмотря на то, что многие вопросы необходимо решить, решение о переходе на каталог в ВСУ "окончательное и бесповоротное".

"Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - отметили в ведомстве.

УАИК / Ukrainian Association of Potato Producers «А теперь иди и объясняй каждому, что у тебя нет дочери» "Картофель ... Опубликовано Министерство обороны Украины Пятница, 8 января 2021 г.

Напомним, в конце декабря 2020 директор ЧМП "Вимал" Сергей Самоненко заявить, что украинских военных кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.

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