Оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе

8 января, 2021, 18:25

В течение 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, которая осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое".

"Для избежания жертв работы были прекращены. Сторонами были повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены, рабочая бригада выведена из зоны работ ", - сообщили в штабе.

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