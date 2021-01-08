На Ривненщине, в развлекательном заведении, расстреляли 23-летнего медика

8 января, 2021, 15:45

В Дубно ночью в одном из развлекательных заведений во время стрельбы погиб фельдшер

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в развлекательном заведении города Дубно ночью 8 января отдыхало несколько компаний.

"Около двух часов 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, цепляясь к другим отдыхающим. Как следствие - между двумя компаниями на улице возникло столкновение и драка", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что получив незначительные телесные повреждения, 34-летний мужчина решил отомстить. Он вскочил в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и уехал. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу, попав в 23-летнего посетителя заведения.

Злоумышленник продолжал стрелять. Ориентировочно 25 человек, находившихся у заведения, успели разбежаться, поэтому никто больше не пострадал. По словам очевидцев происшествия, оружие было похоже на автомат Калашникова.

После этого дубенчанин попытался сбежать на своем внедорожнике, протаранив одну из машин, которая была припаркована возле заведения, а затем - въехал в стену.

"Когда понял, что авто дальше ехать не может, сбежал. Местонахождение оружия устанавливается. Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на территорию местного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Медики "скорой", которые приехали по вызову в развлекательное заведение, констатировали смерть - 23-летнего фельдшера.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Проводятся следственные и розыскные мероприятия по месту нахождения злоумышленника.

Фото: rv.npu.gov.ua

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