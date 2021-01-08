На прилавках супермаркета "запрещенные" к продаже товары загородили от покупателей. ФОТОФАКТ

8 января, 2021, 11:58

8 января некоторые супермаркеты начали работать с закрытыми от покупателей прилавками с бытовыми товарами

Фото с полок супермаркета обнародовал нардеп от "СН Виталий Безгин в Facebook.

"Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина", - прокомментировал нардеп Слуга.

Он отметил, что изменения послаблений карантина, которые исправляли ложные ограничения, в частности по бытовой химии и непродовольственным товарам и были приняты 5 января к сих пор не были опубликованы.

Читайте также: Правительство расширило перечень товаров, которые будут продавать во время локдауна

"Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть за такие действия КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", - добавил он.

Видео:

Фото: