На прилавках супермаркета "запрещенные" к продаже товары загородили от покупателей. ФОТОФАКТ
Фото с полок супермаркета обнародовал нардеп от "СН Виталий Безгин в Facebook.
"Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина", - прокомментировал нардеп Слуга.
Он отметил, что изменения послаблений карантина, которые исправляли ложные ограничения, в частности по бытовой химии и непродовольственным товарам и были приняты 5 января к сих пор не были опубликованы.
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"Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть за такие действия КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", - добавил он.
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