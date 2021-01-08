На Николаевщине ликвидировали пожар на нефтебазе, - ГСЧС

8 января, 2021, 15:27

В Николаевской области пожарные ликвидировали пожар, который произошел на территории нефтебазы

Об этом сообщаетпресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом (50 м куб.) на площади около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В 13:50 пожар на територии нефтебазы локализовали, а в 14:45 пожарные ее ликвидировали.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС. Сейчас причина пожара устанавливается.

Фото: dsns.gov.ua

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