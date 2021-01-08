ДСНС предупреждает о мокром снеге в Киеве и области, в Ивано-Франковской - лавинная опасность

8 января, 2021, 10:20

8 января чрезвычайники предупреждают о дожде в двух северных областях, на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье возможна гололедица

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации УкрГидроМетцентра, 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В то же время, спасатели предупреждают о налипание мокрого снега и дожде с гололедом на дорогах в Киеве и области.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - подчеркнули в ведомстве.

Также, по данным Укргидрометцентра, 8 января, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность.