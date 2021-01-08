Цена на нефть WTI преодолела отметку $ 51 за баррель

8 января, 2021, 16:47

Нефть WTI впервые с января 2020 года достигла отметки $ 51,57

Об этом пишет Bloomberg.

Так, цены на фьючерсы нефти Brent установились на уровне $ 55,27, что последний раз наблюдалось в феврале 2020 года.

В свою очередь нефть WTI впервые с января прошлого года стоит $ 51,57.

Как отмечается, Саудовская Аравия решила ограничить добычу нефти на 1 млн баррелей в день до около 8 млн баррелей в феврале и марте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb