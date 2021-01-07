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Зеленский отреагировал на события в США

Президент Украины отреагировал на протесты в Вашингтоне на фоне утверждения результатов президентских выборов в США. Он заявил, что Украина "осуждает насилие против Конгресса"

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, подтвердившую волю американского народа", - написал Зеленский в Twitter в четверг, 7 января.

  • Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь.
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
  • В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
  • Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
  • Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
  • По состоянию на утро Конгресс США возобновил работу.
  • В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.

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