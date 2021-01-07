Зеленский отреагировал на события в США

7 января, 2021, 13:08

Президент Украины отреагировал на протесты в Вашингтоне на фоне утверждения результатов президентских выборов в США. Он заявил, что Украина "осуждает насилие против Конгресса"

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, подтвердившую волю американского народа", - написал Зеленский в Twitter в четверг, 7 января.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world's oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 7, 2021

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