ВОЗ: новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы

7 января, 2021, 15:49

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

"Я действительно понимаю беспокойство по поводу возможного влияния угрозы SARSCoV-2 (VOC). 22 страны европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - заявил Клюге.

Он добавил, что этот штамм более заразен, но данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания - нет.

Like all viruses, as it has circulated, the # COVID19 virus has changed over time. I do understand the concern around the possible impact of the SARS CoV-2 Variant of Concern (VOC). 22 countries in the WHO European region have detected this new variant. @hans_kluge - WHO / Europe (@WHO_Europe) January 7, 2021

Напомним, в США обнаружили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории Таиланда.