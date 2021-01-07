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ВОЗ: новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

"Я действительно понимаю беспокойство по поводу возможного влияния угрозы SARSCoV-2 (VOC). 22 страны европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - заявил Клюге.

Он добавил, что этот штамм более заразен, но данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания - нет.

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