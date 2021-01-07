В Токио ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19

7 января, 2021, 20:26

В столице Японии, Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа инфицированных COVID-19

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Kyodo News .

Режим ЧС продлится с 8 января до 7 февраля.

Он предусматривает закрытие ресторанов не позднее 20:00. Тренажерные залы, универмаги и развлекательные заведения также закрываться раньше. Школы будут открыты.

Правительство просит жителей Токио и прилегающих префектур не бросать дома без существенной причины.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу.