В ЕС приветствовали отмену смертной казни в Казахстане

7 января, 2021, 16:00

Европейский Союз приветствовал решение Казахстана отказаться от смертной казни

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, передает Укринформ.

"2 января 2021 года Казахстан объявил о ратификации Второго протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, и стал 88-й страной-участницей (этого документа). Протокол имеет целью сделать необратимым отказ от смертной казни, который уже был включен в Конституцию Казахстана в 2007 году... Евросоюз приветствует этот важный шаг Казахстана, соответствует мировой тенденции запрета этого наиболее негуманного наказания", - говорится в заявлении.

С января 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь.

2 января 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни.