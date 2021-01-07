В Беларуси обновили государственный герб

7 января, 2021, 17:12

В Беларуси обновили изображение государственного герба, соответствующий закон вступил в силу

Об этом сообщает Naviny.by .

В гербе подкорректировано изображение звезды: она представлена с обводкой, края лучей теперь имеют наклон. Это сделано для того, чтобы изображение стало более объемным.

Также уточнено изображение контура территории государства, изображения цветов клевера и льна.