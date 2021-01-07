В Беларуси обновили государственный герб
7 января, 2021, 17:12
В Беларуси обновили изображение государственного герба, соответствующий закон вступил в силу
Об этом сообщает Naviny.by .
В гербе подкорректировано изображение звезды: она представлена с обводкой, края лучей теперь имеют наклон. Это сделано для того, чтобы изображение стало более объемным.
Также уточнено изображение контура территории государства, изображения цветов клевера и льна.
- Закон о новом гербе был принят 10 декабря и одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 года.