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Espreso.tvОбществоВ Беларуси обновили государственный герб

В Беларуси обновили государственный герб

В Беларуси обновили изображение государственного герба, соответствующий закон вступил в силу

Об этом сообщает Naviny.by .

В гербе подкорректировано изображение звезды: она представлена с обводкой, края лучей теперь имеют наклон. Это сделано для того, чтобы изображение стало более объемным.

Также уточнено изображение контура территории государства, изображения цветов клевера и льна.

  • Закон о новом гербе был принят 10 декабря и одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 года.

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