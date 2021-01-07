Украине не стоит ждать помощи от Соединенных Штатов в ближайшие 4 года, - эксперт-международник
Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Это событие (штурм Белого дома сторонниками Дональда Трампа, - ред.) еще раз показало, что в ближайшие годы, я думаю, что это растянется не на один срок президентства Джо Байдена, Соединенные Штаты будут сосредоточены на решении внутренних проблем. Большинство ресурсов уйдет на то, чтобы попытаться создать новый фундамент, на котором политические руководители Штатов смогут снова связать Америку. Найти какие-то общие моменты, на основе которых будет существовать американское общество. И эти ресурсы будут браться в том числе за счет отказа от определенных внешнеполитических вопросов, которые не в приоритете в Штатах", - отметил Илия Куса.
Эксперт также спрогнозировал план действий Соединенных Штатов Америки во внешнеполитическом направлении и охарактеризовал, как в этой ситуации действовать Украине:
"Для Украины это очень важный вывод, поскольку Украина не является топ-вопросом внешней политики США. Соответственно вчерашние события еще раз показали, что Штаты будут сосредоточены на внутренней политике. Во внешней политике у них останется ряд вопросов, которые имеют для них стратегическое значение и которыми они будут заниматься. Это Китай, переговоры о глобальной безопасности с Российской Федерацией, Иран с прицелом на региональную стабилизацию Ближнего Востока и Европа - несколько направлений, связанных с Британией и франко-германским тандемом. Все остальное, по сути, отойдет на второй план. Это значит, что Украине делать ставку однозначно и безапелляционно на Штаты в ближайшие 4 года не стоит".
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb