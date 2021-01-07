Украине не стоит ждать помощи от Соединенных Штатов в ближайшие 4 года, - эксперт-международник

7 января, 2021, 14:11

В ближайшие 4 года Украине не стоит ждать серьезной помощи от Соединенных Штатов Америки, поскольку американская власть сосредоточится на внутренней политике

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Это событие (штурм Белого дома сторонниками Дональда Трампа, - ред.) еще раз показало, что в ближайшие годы, я думаю, что это растянется не на один срок президентства Джо Байдена, Соединенные Штаты будут сосредоточены на решении внутренних проблем. Большинство ресурсов уйдет на то, чтобы попытаться создать новый фундамент, на котором политические руководители Штатов смогут снова связать Америку. Найти какие-то общие моменты, на основе которых будет существовать американское общество. И эти ресурсы будут браться в том числе за счет отказа от определенных внешнеполитических вопросов, которые не в приоритете в Штатах", - отметил Илия Куса.

Эксперт также спрогнозировал план действий Соединенных Штатов Америки во внешнеполитическом направлении и охарактеризовал, как в этой ситуации действовать Украине:

"Для Украины это очень важный вывод, поскольку Украина не является топ-вопросом внешней политики США. Соответственно вчерашние события еще раз показали, что Штаты будут сосредоточены на внутренней политике. Во внешней политике у них останется ряд вопросов, которые имеют для них стратегическое значение и которыми они будут заниматься. Это Китай, переговоры о глобальной безопасности с Российской Федерацией, Иран с прицелом на региональную стабилизацию Ближнего Востока и Европа - несколько направлений, связанных с Британией и франко-германским тандемом. Все остальное, по сути, отойдет на второй план. Это значит, что Украине делать ставку однозначно и безапелляционно на Штаты в ближайшие 4 года не стоит".

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