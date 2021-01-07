Украина вернула четырех моряков, которые были заключены в Ливии
7 января, 2021, 16:12
В Украину возвращаются четверо моряков с танкера Captain Khayyam, задержанные в Ливии в феврале 2016 года
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка уже направляются в Украину.
Четырех украинцев и других членов экипажа в декабре 2017 года суд приговорил к пяти годам заключения.
"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении.
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