Украина вернула четырех моряков, которые были заключены в Ливии

7 января, 2021, 16:12

В Украину возвращаются четверо моряков с танкера Captain Khayyam, задержанные в Ливии в феврале 2016 года

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка уже направляются в Украину.

Четырех украинцев и других членов экипажа в декабре 2017 года суд приговорил к пяти годам заключения.

"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении.