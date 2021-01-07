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Espreso.tvОбществоУкраина получит вакцину против коронаввируса от COVAX в ближайшее время, - Ляшко

Украина получит вакцину против коронаввируса от COVAX в ближайшее время, - Ляшко


фото: Радіо Свобода
Глобальная инициатива COVAХ уже в ближайшее время готова отправить в Украину вакцину от коронавируса

Об этом написал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.

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Другой информации он не предоставил.

 

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