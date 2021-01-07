Украина получит вакцину против коронаввируса от COVAX в ближайшее время, - Ляшко

7 января, 2021, 19:50

Глобальная инициатива COVAХ уже в ближайшее время готова отправить в Украину вакцину от коронавируса

Об этом написал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.

Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины может получить Украина в рамках COVAX

Другой информации он не предоставил.

Украина получит 1,9 млн доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.