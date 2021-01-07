Украина получит вакцину против коронаввируса от COVAX в ближайшее время, - Ляшко
7 января, 2021, 19:50
Глобальная инициатива COVAХ уже в ближайшее время готова отправить в Украину вакцину от коронавируса
Об этом написал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.
Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины может получить Украина в рамках COVAX
Другой информации он не предоставил.
- Украина получит 1,9 млн доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb