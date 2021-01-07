Украина получит от США новые боевые катера, - Минобороны

7 января, 2021, 12:02

В оборонном ведомстве сообщили, что до декабря следующего года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Сообщается, что строительство первой партии кораблей будет завершено до конца 2022 года.

Строить эти катера для Украины компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Летом 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что патрульные катера Mark VI повысят возможности ВМС Украины и помогут противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам безопасности, а еще десять Mark VI Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

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