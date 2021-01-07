Строительство "Северного потока-2" возобновят 15 января, - росСМИ

7 января, 2021, 17:30

Датское энергетическое агентство заявило о начале укладки труб на недостроенном участке "Северного потока - 2" с 15 января

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу датского регулятора.

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по прокладке газопровода планируется восстановить в датских водах 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

28 ноября российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабря 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".

26 декабря Российское судно "Фортуна", которое прокладывало трубы на строительстве газопровода "Северный поток-2", вернулось в немецкий порт Висмар.