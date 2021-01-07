"Спасибо жителям Техаса за президенте ...". Соцсети в Украине о событиях в США
Виглядає так, що ситуація у Вашингтоні розсосеться протягом найближчих днів. До неділі десь. Трамп чітко розуміє...Опубліковано Oleksandr Zinchenko Середа, 6 січня 2021 р.
Продовження у США + найкращі, на мою думку фото. Попри те, що Трамп закликав протестувальників розійтися з миром,...Опубліковано Тетяною Даниленко Середа, 6 січня 2021 р.
спасибо жителям техаса за президента ___________Опубліковано Олександром Ройтбурдом Середа, 6 січня 2021 р.
Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021
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Прихильники Трампа захопили Капітолій у Вашингтоні. Ну, нічого собі. Американців абсолютно не шкода. Цей бардак їм за...
Колись один відомий американець зверхньо сказав: «Високопоставлені росіяни погрожують США? Але вся російська еліта...Опубліковано Volodymyr Omelyan Середа, 6 січня 2021 р.
2021 якийсь бракований. давайте наступний.Опубліковано Марією Клюк Середа, 6 січня 2021 р.
Я понимаю, что все за столом в Киеве и Одессе. Всех с праздниками! Но включите ТВ - любой западный канал и посмотрите,...Опубліковано Vladyslav Rashkovan Середа, 6 січня 2021 р.
Про "Майдан в Капітолії". Трамп, судячи з його реакції, сам не очікував аж таких наслідків своїх заяв - що це розбурхає...Опубліковано Алексеєм Голобуцким Середа, 6 січня 2021 р.
В тому, що США та американська демократія витримають ці випробування в мене сумнівів немає. Адаптуються, зроблять...Опубліковано Сергеєм Высоцким Середа, 6 січня 2021 р.
Симптоматичное. Республиканец Пенс изменил обложку своего твиттера. Теперь там красуется Байден и Харрис. Многие его...Опубліковано Алёною Яхно Середа, 6 січня 2021 р.
В столице США Вашингтоне продолжаются беспорядки на фоне утверждения результатов выборов американского президента.
Украинские пользователи соцсетей активно комментируют события за океаном.
6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах .
На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон.