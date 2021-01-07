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Espreso.tvМир"Спасибо жителям Техаса за президенте ...". Соцсети в Украине о событиях в США

"Спасибо жителям Техаса за президенте ...". Соцсети в Украине о событиях в США


фото: Фотожаба Олексія Голобуцького
Украинские пользователи соцсетей активно комментируют события за океаном
 

Виглядає так, що ситуація у Вашингтоні розсосеться протягом найближчих днів. До неділі десь. Трамп чітко розуміє...

Опубліковано Oleksandr Zinchenko Середа, 6 січня 2021 р.
 

 

Продовження у США + найкращі, на мою думку фото. Попри те, що Трамп закликав протестувальників розійтися з миром,...

Опубліковано Тетяною Даниленко Середа, 6 січня 2021 р.

 

спасибо жителям техаса за президента ___________

Опубліковано Олександром Ройтбурдом Середа, 6 січня 2021 р.

 

 


Прихильники Трампа захопили Капітолій у Вашингтоні. Ну, нічого собі. Американців абсолютно не шкода. Цей бардак їм за...

Опубліковано 

 

Колись один відомий американець зверхньо сказав: «Високопоставлені росіяни погрожують США? Але вся російська еліта...

Опубліковано Volodymyr Omelyan Середа, 6 січня 2021 р.

 

2021 якийсь бракований. давайте наступний.

Опубліковано Марією Клюк Середа, 6 січня 2021 р.

 

 

Я понимаю, что все за столом в Киеве и Одессе. Всех с праздниками! Но включите ТВ - любой западный канал и посмотрите,...

Опубліковано Vladyslav Rashkovan Середа, 6 січня 2021 р.
 

Про "Майдан в Капітолії". Трамп, судячи з його реакції, сам не очікував аж таких наслідків своїх заяв - що це розбурхає...

Опубліковано Алексеєм Голобуцким Середа, 6 січня 2021 р.

 

В тому, що США та американська демократія витримають ці випробування в мене сумнівів немає. Адаптуються, зроблять...

Опубліковано Сергеєм Высоцким Середа, 6 січня 2021 р.

 

 

Симптоматичное. Республиканец Пенс изменил обложку своего твиттера. Теперь там красуется Байден и Харрис. Многие его...

Опубліковано Алёною Яхно Середа, 6 січня 2021 р.
 

В столице США Вашингтоне продолжаются беспорядки на фоне утверждения результатов выборов американского президента.

Украинские пользователи соцсетей активно комментируют события за океаном.

 

 


6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах .

На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон.

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