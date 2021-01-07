Прокуратура объявила подозрение женщине, которая выбросила с восьмого этажа своего трехлетнего сына

7 января, 2021, 18:03

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство женщине, которая 6 января выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего сына

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

6 января 2021 года в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.

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Трехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

При ее задержании мать сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.