Правительство разрешило пускать жителей ОРДЛО и Крыма на подконтрольную территорию с экспресс-тестом на коронавирус

7 января, 2021, 20:42

Правительство разрешило для проверки лиц, въезжающих из Крыма и ОРДЛО на наличие коронавируса вместе с ПЦР-тестированием использовать экспресс-тестирование на антиген

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием"Реинтеграция и восстановление"... обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда из них ", - говорится в постановлении.

Аналогичные пункты поручено организовать Херсонской облгосадминистрации на КПВВ в районе админграницы с Крымом.

Для лиц, пересекающих госграницу Украины, правительство сохранило лишь ПЦР-тестирования.