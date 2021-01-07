После выборов в Джорджии демократы получили большинство в Сенате США

7 января, 2021, 08:35

Демократическая партия, от которой на пост президента США выдвигался Джо Байден, получила контроль над Сенатом. Демократы Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф от штата Джорджия победили во втором туре выборов, который определял баланс сил в верхней палате Конгресса США

Об этом сообщает BBC .

Уорнок и Оссоф обошли оппонентов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Лоеффлера. Так, Демократическая партия будет контролировать Сенат, Палату представителей и Белый дом впервые с 2009 года.

Сообщается, что во втором туре голосования приняли участие четыре миллиона жителей Джорджии. При подсчете голосов кандидаты шли бок о бок со своими соперниками.

Согласно данным Associated Press , Уорнок победил действующего сенатора Лоеффлера прогнозируемыми 50,7% против 49,3%. Оссофф опередил республиканца Пердью, получив 50,28% против 49,72%.

Кроме этого, Рафаэль Уорнок становится первым чернокожим сенатором от Джорджии, штата, который во времена гражданской войны в США ввжався рабовладельческим. За всю историю Штатов лишь 11 афроамериканцев становились членами Сената.

В то же время Оссоф стал первым сенатором-евреем от этого штата и самым молодым членом верхней палаты Конгресса (ему 33 года).

Выборы в Джорджии были повторными, поскольку ни один из кандидатов на всеобщих выборах в ноябре не достиг 50%, необходимых для победы по государственным правилам.

Выборы двух членов Сената США состоялись во вторник, 5 января.

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