Папа Франциск поздравил с Рождеством христиан восточного обряда

7 января, 2021, 18:47

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

Об этом сообщает VaticanNews.

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных Церквей, католических и православных, которые согласно своей традиции... празднуют Господне Рождество. Приношу им искренние пожелания святого Рождества, в свете Христа, нашего мира и нашей надежды", - сказал Папа .

Франциск также отметил, что "спасение, совершенное Христом, не знает границ". Он также подчеркнул, что таинство Рождества, которое рассматривается в "измерении света", просвещающего всякого человека, нужно "принять в вере" и нести другим "в милосердной любви, свидетельстве и возвещении Евангелия".