Оккупанты 5 раз открывали огонь в зоне ООС

7 января, 2021, 19:16

7 января на оккупированном Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов

Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Хутора Вольного российские войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг дважды стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Попасной, оккупант стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Авдеевка.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.