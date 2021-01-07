МЗ Израиля отрицает поставки "подпольных вакцин" для украинских политиков

7 января, 2021, 14:41

В Министерстве здравоохранения Израиля отрицают контрабанду или тайные поставки вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников

Об этом сообщает BBC News.

Ранее о такой "тайной вакцинации" чиновников в Украине сообщили издания "Страна" и "Обозреватель". Владелец последнего Михаил Бродский заявил, что этим должны заниматься "израильские расследователи".

Представитель израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна в разговоре с BBC News исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

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"Вакцинам требуется глубокая заморозка. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

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