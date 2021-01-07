МЗ Израиля отрицает поставки "подпольных вакцин" для украинских политиков
Об этом сообщает BBC News.
Ранее о такой "тайной вакцинации" чиновников в Украине сообщили издания "Страна" и "Обозреватель". Владелец последнего Михаил Бродский заявил, что этим должны заниматься "израильские расследователи".
Представитель израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна в разговоре с BBC News исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.
Читайте также: Зеленский поручил СБУ проверить информацию о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19
"Вакцинам требуется глубокая заморозка. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.
Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb