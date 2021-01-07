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Espreso.tvОбществоМногие лидеры республиканцев хотят досрочного освобождения Трампа из-за событий в Вашингтоне, - СМИ

Многие лидеры республиканцев хотят досрочного освобождения Трампа из-за событий в Вашингтоне, - СМИ

Среди лидеров республиканской партии растет количество людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента через итоги событий в Вашингтоне

Об этом сообщает CNN .

"Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?", - сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.

В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждается возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.

В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майка пенсий.

  • Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
  • По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
  • В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
  • Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
  • Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
  • По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
  • В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .

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