Многие лидеры республиканцев хотят досрочного освобождения Трампа из-за событий в Вашингтоне, - СМИ
7 января, 2021, 10:41
Среди лидеров республиканской партии растет количество людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента через итоги событий в Вашингтоне
Об этом сообщает CNN .
"Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?", - сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.
В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждается возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.
В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майка пенсий.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
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