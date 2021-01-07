Многие лидеры республиканцев хотят досрочного освобождения Трампа из-за событий в Вашингтоне, - СМИ

7 января, 2021, 10:41

Среди лидеров республиканской партии растет количество людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента через итоги событий в Вашингтоне

Об этом сообщает CNN .

"Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?", - сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.

В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждается возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.

В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майка пенсий.

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