Курс Bitcoin достиг рекордных $ 40 тыс.
7 января, 2021, 21:02
Курс Bitcoin 7 января достиг отметки в 40 000 долларов
Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk .
В 20:14 стоимость криптовалюта оценивалась в 40,013 долларов. Bitcoin после обновления рекорда упал до $ 37,8 тыс.
По состоянию на середину дня, валюта поставила рекорд, превысив 37 тыс. долларов.
Bitcoin установил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов.
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