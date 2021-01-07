Курс Bitcoin достиг рекордных $ 40 тыс.

7 января, 2021, 21:02

Курс Bitcoin 7 января достиг отметки в 40 000 долларов

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk .

В 20:14 стоимость криптовалюта оценивалась в 40,013 долларов. Bitcoin после обновления рекорда упал до $ 37,8 тыс.

По состоянию на середину дня, валюта поставила рекорд, превысив 37 тыс. долларов.

Bitcoin установил очередной рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, впервые превысив 34 тыс. долларов, менее чем через 24 часа после преодоления отметки в 30 тыс. долларов.