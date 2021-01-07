Коронавирус в Украине: почти 9000 новых заражений, 148 человек умерли
Об этом сообщает МОЗ .
"8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в среду были госпитализированы 2567 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
При этом сообщается о выздоровлении 11316 зараженных. Осуществлен тестирований за сутки - 54 438 (в том числе методом ПЦР - 37287, методом ИФА - 17151).
За все время пандемии в Украине заболело 1099493 человека, выздоровели - 773 214 человек. Болезнь унесла жизни 19505 Украинский.
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