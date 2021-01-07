Коронавирус в Украине: почти 9000 новых заражений, 148 человек умерли

7 января, 2021, 09:25

В течение 6 января в Украине зафиксировали еще 8997 новых случаев COVID и 148 смертей от вируса, госпитализация понадобилась 2567 людям

Об этом сообщает МОЗ .

"8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в среду были госпитализированы 2567 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

При этом сообщается о выздоровлении 11316 зараженных. Осуществлен тестирований за сутки - 54 438 (в том числе методом ПЦР - 37287, методом ИФА - 17151).

За все время пандемии в Украине заболело 1099493 человека, выздоровели - 773 214 человек. Болезнь унесла жизни 19505 Украинский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb