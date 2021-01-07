Конгресс США возобновил работу

7 января, 2021, 08:26

В Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената США, которое было прервано из-за штурма здания протестующими

Об этом сообщает NBC New York .

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси отметила, что на утверждение результатов выборов может понадобиться вся ночь.

Сейчас Конгресс уже проголосовал против попытки отменить утверждение выборов в Аризоне - за это решение проголосовало 303 членов Палаты представителей и 93 сенаторов.

Это решение рассматривалось Конгрессом перед тем, как туда вошли протестующие. Как отмечается, поэтому редакция, за которую голосовал Сенат оказалась более резкой, чем начальная. Более того, резолюцию поддержали часть республиканцев, которые до сих пор избегали этого.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.

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