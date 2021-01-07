К блокированию Трампа присоединились Instagram и Facebook

7 января, 2021, 09:31

Социальные сети Facebook и Instagram отключили на 24 часа доступ к аккаунту Дональда Трампа из-за протестов в Вашингтоне

"Мы оценили два нарушения политики относительно страницы президента Трампа, они приведут к 24-часового блокировки функций", - сообщили в Facebook .

Глава Instagram Адам Моссера РетвитыРетвитнуть сообщение, отметив, что в социальной сети приняли такое же решение.

Ранее аккаунт президента на фоне протестов заблокировал Twitter.

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