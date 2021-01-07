К блокированию Трампа присоединились Instagram и Facebook
7 января, 2021, 09:31
Социальные сети Facebook и Instagram отключили на 24 часа доступ к аккаунту Дональда Трампа из-за протестов в Вашингтоне
"Мы оценили два нарушения политики относительно страницы президента Трампа, они приведут к 24-часового блокировки функций", - сообщили в Facebook .
Глава Instagram Адам Моссера РетвитыРетвитнуть сообщение, отметив, что в социальной сети приняли такое же решение.
Ранее аккаунт президента на фоне протестов заблокировал Twitter.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
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