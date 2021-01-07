Главарь "народной милиции ЛНР" пострадал при взрыве в Луганске, - российские СМИ

7 января, 2021, 14:08

Так называемый начальник управления "народной милиции" в ОРЛО Ян Лещенко 6 января пострадал при взрыве в Луганске

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего представителя оккупационной власти ОРЛО Андрея Марочко

Российское издание пишет, что в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске произошел взрыв. По предварительной версии причиной взрыва якобы могла стать утечка газа, но речь идет и о других версиях, в том числе о подрыве миной.

О состоянии Лещенко ничего не сообщается.

"Пользователи соцсетей обсуждают различные причины происшествия, от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства", - отмечается в сообщении.

"Действительно, вчера (в среду) произошел инцидент. Пострадал начальник управления народной милиции ЛНР. Но не все так однозначно, как написано в социальных сетях. Я склонен доверять официальным версиям и заявлениям. Сейчас на месте работают компетентные органы - выясняют, что произошло на самом деле", - заявил Марочко.