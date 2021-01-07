Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа до инаугурации Байдена

7 января, 2021, 19:36

Президент США Дональд Трамп будет лишен возможности публиковать информацию в своих профилях на Facebook и Instagram до инаугурации нового президента Джо Байдена

Об этом заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что риски разрешения президенту продолжать пользоваться нашими услугами в этот период просто слишком велики... Поэтому мы продолжаем блок, который мы разместили в его аккаунтах в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и по крайней мере на ближайшие две недели, пока мирный переход власти не завершится", - заявил Цукерберг.

Ранее аккаунт президента на фоне протестов заблокировал Twitter.