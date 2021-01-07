Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" поделился в Facebook фотовоспоминанием об этом историческом дне.

"Уже второй год подряд светлый день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной Церкви Украины." Над вертепом звезда ясна светом засияла...", а украинская звезда засияла в созвездии 15 равных и независимых Церквей", - отметил он.

"Помню, как сегодня, день 7 января 2019 года, когда мы привезли Томос в Украину. И в Святой Софии, под покровом Богородицы Оранты, Блаженнейший Митрополит Епифаний впервые провел Литургию в независимой Православной Церкви Украины. Нашу древнюю Церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы вызволили из московской неволи", - добавил пятый президент.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым. И со второй годовщиной рождения независимой Украинской Церкви. Желаю радости, мира и единства всей нашей большой православной семье. Христос родился! Славим Его!", - написал Порошенко.