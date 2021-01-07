Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена

7 января, 2021, 08:50

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продолжает режим чрезвычайной ситуации 15 дней

Об этом говорится в сообщение мэрии.

"Сегодняшние протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли в район вооруженными и с целью совершить насилие и разрушения ... Они нарушили безопасность Капитолия, и их разрушительная и буйное поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать производства в Конгрессе по принятию голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие ", - говорится в заявлении.

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