Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена
7 января, 2021, 08:50
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продолжает режим чрезвычайной ситуации 15 дней
Об этом говорится в сообщение мэрии.
"Сегодняшние протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли в район вооруженными и с целью совершить насилие и разрушения ... Они нарушили безопасность Капитолия, и их разрушительная и буйное поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать производства в Конгрессе по принятию голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие ", - говорится в заявлении.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу .
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
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