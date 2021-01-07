Бывший президент Буш сравнил США с "банановой республикой" из-за событий в Вашингтоне

7 января, 2021, 11:04

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что только в "банановых республиках" итоги выборов обжалуются методом беспорядков

Об этом сообщает CNN.

"Я поражен безрассудным отношением некоторых политических лидеров со времен выборов и недостатком уважения к нашим политическим институтам, нашим традициям и законодательству", - заявил Буш-младший.

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