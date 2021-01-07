Бывший президент Буш сравнил США с "банановой республикой" из-за событий в Вашингтоне
7 января, 2021, 11:04
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что только в "банановых республиках" итоги выборов обжалуются методом беспорядков
Об этом сообщает CNN.
"Я поражен безрассудным отношением некоторых политических лидеров со времен выборов и недостатком уважения к нашим политическим институтам, нашим традициям и законодательству", - заявил Буш-младший.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
- В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.
- По состоянию на утро Конгресс США возобновил работу.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb