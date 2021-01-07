Беспорядки в США: сторонники Трампа хотят блокировать Капитолий всю ночь, чтобы сорвать утверждение Байдена

7 января, 2021, 00:11

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, захвативших Капитолий, хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь

Это позволит затянуть окончательное определение результатов президентских выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

"Их цель - удерживать Капитолий в течение ночи", - сказал источник, находящийся в контакте с некоторыми протестующими.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.