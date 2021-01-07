Беспорядки в США: Конгресс успел к эвакуации сертифицировать только 12 из 538 голосов выборщиков

7 января, 2021, 00:47

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков из протестующих, которые ворвались в здание

Об этом сообщает CNN .

Утверждение результатов выборов проходит по каждому штату отдельно в алфавитном порядке. На заседании в Капитолии сертифицировать только девять голосов из Алабамы и три от Аляски.

Участники совместного заседания обсуждали результаты выборов в Аризоне во время того как в здание Капитолия ворвались протестующие.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.

Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.