Беспорядки в США: Конгресс успел к эвакуации сертифицировать только 12 из 538 голосов выборщиков
Об этом сообщает CNN .
Утверждение результатов выборов проходит по каждому штату отдельно в алфавитном порядке. На заседании в Капитолии сертифицировать только девять голосов из Алабамы и три от Аляски.
Участники совместного заседания обсуждали результаты выборов в Аризоне во время того как в здание Капитолия ворвались протестующие.
Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
По некоторым данным, они хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь .
Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.
В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.
Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
Руководство Конгресса США перемещают на военную базу Форт Лесли Макнейр в Вашингтоне.