Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством
Поздравление Зеленского размещено на сайте Офиса президента.
"Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всем, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единственная украинская семья ", - говорится в поздравлении.
Зеленский отметил, что нынешнее Рождество является, поэтому традиционные колядки должны быть безопасными.
"Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой углу и всех двенадцати блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину", - подчеркнул глава государства.
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